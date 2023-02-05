Недостаточно мощности: к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты

Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Евросоюз вместе со странами G7 ввел эмбарго на российские нефтепродукты и обозначил потолок цен на них. Эти меры приведут к росту цен на все нефтепродукты на мировом рынке, а также к некоторым негативным последствиям внутри России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Страны Евросоюза и G7 с воскресенья, 5 февраля, ввели лимит цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты. Кроме того, в странах ЕС с 5 февраля вступает в силу запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем. При этом поставки нефти по трубопроводам не ограничиваются.

Как эмбарго повлияет на рынок

Как отметил эксперт, страны G7 и Евросоюз ввели параллельно сразу два ограничения в отношении нефтепродуктов из РФ.

— Теперь действует запрет для определенных стран в принципе покупать российские нефтепродукты напрямую, кроме некоторых стран ЕС. Потолок цен действует для остальных стран, — объяснил Демидов.

Специалист уточнил, что к потолку цен на нефтепродукты уже присоединились страны G7. Возможно, что другие государства будут ориентироваться на потолок при назначении цены покупки. При этом страны Запада планируют пересматривать потолок раз в два месяца в зависимости от цены на нефть, уточнил Демидов.

По словам собеседника «ВМ», после введения таких мер РФ придется окончательно переходить на азиатские рынки и продолжить предоставлять скидки новым покупателям.

— В Европу еще можно поставлять в некоторые страны, которые исключены из эмбарго. Теперь России нужно будет практически полностью переориентировать экспорт с Европы на Азию. Скорее всего, будет дисконт на российские нефтепродукты, — считает эксперт.

Кроме того, наиболее вероятные партнеры России — Китай и Индия — являются крупнейшими переработчиками нефти. Они не так сильно нуждаются в готовых нефтепродуктах, однако, скорее всего, будут покупать их со скидкой, уверен Демидов.

Какое влияние окажет на Россию

Эмбарго и потолок цен на российские нефтепродукты повлияют на ситуацию внутри России, подчеркнул аналитик.

— Внутри страны это может привести к небольшой потере прибыли нефтеперерабатывающих компаний. Допускаю, что переработка внутри страны может упасть процентов на 10. Одновременно с этим, желая компенсировать потери в прибыли, компании могут возместить их за счет повышения цен на нефтепродукты в России, — предположил эксперт.

Нефтепродукты в России всегда растут в цене, отметил Демидов. В данный момент трудно сказать, как именно это решение западных стран повлияет на цену нефтепродуктов внутри РФ.

При этом цены в мире из-за эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты вырастут, предупредил эксперт.

— Разным странам придется покупать нефтепродукты из России у перекупов, которые воспользуются ситуацией и повысят цены. Кроме того, на рынок выйдут новые игроки. А их не так просто найти, потому что страны, которые обещали Евросоюзу нефтепродукты, не имеют достаточной нефтеперерабатывающей мощности, — объяснил аналитик.

По словам Демидова, на нефтяное эмбарго Россия практически никак не ответила. В случае с эмбарго на нефтепродукты ждать какого-то серьезного ответа также не стоит, резюмировал аналитик.