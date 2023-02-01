Как ответные меры России по потолку цен на нефть отразятся на мировом рынке

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С 1 февраля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от «Большой семерки» и ЕС. По мнению аналитиков, ответ Москвы обозначил недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами. «Вечерняя Москва» узнала, как решение России повлияет на мировой рынок нефти.

Мягкий механизм

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков выразил уверенность, что РФ в своих контрмерах выбрала самый мягкий механизм воздействия на Запад.

— До этого обсуждались довольно жесткие варианты ответа, вплоть до определения нижний границы цены, по которым мы разрешаем своим компаниям продавать нефть, и запрещаем при попытках потребителей выклянчить скидку, — отметил специалист. — Рассматривался также сценарий создания единого экспортера, который должен поставлять всю нефть, как это работает в газовой сфере, где имеется монополист «Газпром», экспортирующий трубопроводное сырье.

Однако в итоге принят сценарий, при котором запрещено только в коммерческих контрактах прописывать, что стоимость нефти не должна превышать потолок цен. Такая мотивация, по мнению Юшкова, связана с успешным опытом продажи сырья, который наблюдался на рынке в 2022 году.

— В марте прошлого года американцы ввели эмбарго против нефти РФ, вследствие чего европейцы боялись ее покупать и сократили импорт. И нам пришлось в оперативном порядке перестраиваться на азиатский рынок, и тогда у нас снизился объем экспорта, увеличились скидки. Но уже к сентябрю показатели экспорта достигли уровня начала 2022 года, соответственно, скидка на сырье тоже постепенно уменьшилась. К декабрю 2022 года она составила 18 долларов США за каждый баррель против весенних 35 долларов. Вывод таков: чем меньше ты вмешиваешься в рыночные отношения и лезешь в ценообразование, тем быстрее компании сами преодолевают эти кризисные явления, — объяснил собеседник «ВМ».

Единственное, что запретили делать российским нефтяным компаниям, так это соглашаться на потолок цены и прописывать его в контракте, подчеркнул эксперт. И российское руководство учло этот позитивный опыт и сделало ставку на систему «безучастия». То есть формула ценообразования фактически, как и раньше, будет зависеть сегодня от рыночных индикаторов, заключил спикер.

Нулевое влияние

По словам независимого эксперта международного рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, ответные меры России вряд ли как-то повлияют на мировой рынок нефти.

— Дело в том, что президент просто перевел в бумагу то, что и уже давно реализовывается, — пояснил специалист. — Начиная с марта 2022 года, российский и мировой рынки стали самостоятельно приспосабливаться к дальнейшим условиям продаж и взаимодействия. То есть мы перестали продавать свою нефть в страны, поддержавшие потолок цен и эмбарго в отношении российского «черного золота».

Однако ни одна нефтяная держава не вправе на все 100 процентов запретить продажу своей нефти кому-либо, уточнил Демидов.

— То есть конечный потребитель может быть любой, — уточнил эксперт. — И через N-го перекупщика российская нефть может попасть в страны, для которых Россия закрыла доступ к своим ресурсам. Кроме того, не разработан еще механизм, позволивший запретить подобную перепродажу. Поэтому, говоря о влиянии наших контрмер на мировой рынок нефти, допускаю, что оно будет нулевым.

Разумеется, трейдеры и спекулянты попытаются сыграть на этих условиях, отметил специалист, но даже если будет какой-то скачок цен на российскую нефть, он будет небольшим и быстро исчезнет.