Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ответные меры РФ на потолок цен на российскую нефть вступили в силу 1 февраля

Юлия Курганова
Общество
Ответные меры РФ на потолок цен на российскую нефть вступили в силу 1 февраля
Фото: depositphotos

Указ президента РФ Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от «Большой семерки» и Европейского союза вступил в силу с 1 февраля.

Аналитики сообщили, что ответ РФ обозначил недопустимость нерыночных механизмов торговли товарами из России. По их словам, указ о запрете на экспорт нефти по потолку цен создает законодательную основу для того, чтобы нефтегазовые предприятия страны не участвовали в системе предельных цен.

При этом ответные меры не ограничивают действительную цену продажи нефти, которая может оказаться ниже предельного уровня, пояснили эксперты РИА Новости.

30 января российское правительство утвердило порядок исполнения указа президента РФ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ. В рамках данных мер министерства энергетики и финансов обязаны до 1 марта утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть. Это решение коснется сырья, поставляемого на экспорт.

Цены Нефть Россия Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте