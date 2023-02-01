Ответные меры РФ на потолок цен на российскую нефть вступили в силу 1 февраля

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Указ президента РФ Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от «Большой семерки» и Европейского союза вступил в силу с 1 февраля.

Аналитики сообщили, что ответ РФ обозначил недопустимость нерыночных механизмов торговли товарами из России. По их словам, указ о запрете на экспорт нефти по потолку цен создает законодательную основу для того, чтобы нефтегазовые предприятия страны не участвовали в системе предельных цен.

При этом ответные меры не ограничивают действительную цену продажи нефти, которая может оказаться ниже предельного уровня, пояснили эксперты РИА Новости.

30 января российское правительство утвердило порядок исполнения указа президента РФ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ. В рамках данных мер министерства энергетики и финансов обязаны до 1 марта утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть. Это решение коснется сырья, поставляемого на экспорт.