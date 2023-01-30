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Приметы и советы

Правительство России утвердило порядок ответных мер на потолок цен на нефть

Александр Афонин
Экономика
Правительство России утвердило порядок ответных мер на потолок цен на нефть
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство России утвердило порядок исполнения указа президента РФ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 января.

В рамках ответных мер министерства энергетики и финансов России будут обязаны до 1 марта утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть. Это решение коснется сырья, которое поставляется на экспорт.

Помимо этого, Минэнерго ежемесячно будет отправлять запросы российским компаниям-экспортерам. После их получения им предстоит предоставлять информацию о контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя, отмечается в документе.

Указ о введении ответных мер был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2022 года. В тексте документа сообщается, что глава государства запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов тем странам, которые прописывают в контрактах потолок цен на данный вид энергоносителя.

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