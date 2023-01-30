Правительство России утвердило порядок ответных мер на потолок цен на нефть
Правительство России утвердило порядок исполнения указа президента РФ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 января.
В рамках ответных мер министерства энергетики и финансов России будут обязаны до 1 марта утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть. Это решение коснется сырья, которое поставляется на экспорт.
Помимо этого, Минэнерго ежемесячно будет отправлять запросы российским компаниям-экспортерам. После их получения им предстоит предоставлять информацию о контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя, отмечается в документе.
Указ о введении ответных мер был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2022 года. В тексте документа сообщается, что глава государства запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов тем странам, которые прописывают в контрактах потолок цен на данный вид энергоносителя.