Путин подписал указ о введении ответных мер на потолок цен на российскую нефть с 1 февраля

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен западными странами в отношении российской нефти. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

В тексте указа сообщается, что глава государства запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов тем странам, которые прописывают в контрактах потолок цен на данный вид энергоносителя. Помимо этого, российский лидер запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

При этом необходимые поставки российского топлива и продуктов из него в страны, которые присоединились к ограничительной практике в отношении Москвы, будут возможны только на основании специального решения президента.

Мониторинг за соблюдением данного указа главы государства будет вести Министерство энергетики Российской Федерации.

Данное постановление будет действовать до 1 июля 2023 года, передает ТАСС.

Действие потолка цен на российскую нефть вступило в силу в понедельник, 5 декабря. После реализации ограничений со стороны Запада поставки энергоносителя из России выросли на 16 процентов.

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