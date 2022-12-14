Экспорт российской нефти вырос после введения потолка цен. Почему санкции Запада не сработали

Фото: depositphotos

Потолок цен на российскую нефть вступил в силу 5 декабря. После введения ограничений со стороны Запада поставки черного золота из Росси выросли на 16 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, в чем причина такого резкого увеличения экспорта сырья и как этот факт влияет на Евросоюз.

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, инициатором санкций в отношении России являются США, за которыми следует Европа.

— Но другие страны осознают необходимость поставок российской нефти, которая оказывает влияние на темпы роста национальной экономики, поэтому не примыкают к этим ограничениям и продолжают ее покупать, — пояснил он.

Страны, которые не присоединились к санкциям против России, как рассказал эксперт, были свободны в закупках. Среди них:

Китай;

Индия;

ряд африканских государств.

— Эти страны продолжают приобретать нашу нефть, что и определяет рост поставок из России, — уверен Беляев.

Он обратил внимание на то, что благодаря этим закупкам отказ Европы от российской нефти был не только компенсирован, но и увеличен.

— Это страны с растущей экономикой, — сказал он. — А обеспечение растущей экономики требует повышенного потребления энергоносителей. Соответственно, необходимы дополнительные ресурсы, которые они успешно приобретают в России.

Финансовый аналитик выразил мнение по поводу того, что увеличение экспорта нефти из России экономически не заденет Запад, но может морально ударить по нему:

— В моральном плане Западу может быть не очень уютно от мысли, что его санкции не сработали. Экономически они никаких потерь не понесут, потому что речь идет о поставках российской нефти.