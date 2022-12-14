Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экспорт российской нефти вырос после введения потолка цен. Почему санкции Запада не сработали

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экспорт российской нефти вырос после введения потолка цен. Почему санкции Запада не сработали
Фото: depositphotos

Потолок цен на российскую нефть вступил в силу 5 декабря. После введения ограничений со стороны Запада поставки черного золота из Росси выросли на 16 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, в чем причина такого резкого увеличения экспорта сырья и как этот факт влияет на Евросоюз.

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, инициатором санкций в отношении России являются США, за которыми следует Европа.

— Но другие страны осознают необходимость поставок российской нефти, которая оказывает влияние на темпы роста национальной экономики, поэтому не примыкают к этим ограничениям и продолжают ее покупать, — пояснил он.

Страны, которые не присоединились к санкциям против России, как рассказал эксперт, были свободны в закупках. Среди них:

  • Китай;
  • Индия;
  • ряд африканских государств.

— Эти страны продолжают приобретать нашу нефть, что и определяет рост поставок из России, — уверен Беляев.

Он обратил внимание на то, что благодаря этим закупкам отказ Европы от российской нефти был не только компенсирован, но и увеличен.

— Это страны с растущей экономикой, — сказал он. — А обеспечение растущей экономики требует повышенного потребления энергоносителей. Соответственно, необходимы дополнительные ресурсы, которые они успешно приобретают в России.

Финансовый аналитик выразил мнение по поводу того, что увеличение экспорта нефти из России экономически не заденет Запад, но может морально ударить по нему:

— В моральном плане Западу может быть не очень уютно от мысли, что его санкции не сработали. Экономически они никаких потерь не понесут, потому что речь идет о поставках российской нефти.

Нефть Евросоюз (ЕС) Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте