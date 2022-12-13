«Финансовый залог: есть ли у Европы 100 миллиардов, чтобы преодолеть энергокризис в 2023 году

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У Европейского союза (ЕС) достаточно средств, чтобы преодолеть энергетический кризис, с которым они столкнулись в связи с прекращением поставок российских энергоресурсов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Сергей Марков.

По его словам, страны Европы уже согласовали инвестиции на сумму более 300 миллиардов евро для борьбы с энергокризисом. Для того чтобы закрыть дефицит поставок российского «голубого топлива», европейцы выделят дополнительно 100 миллиардов евро.

— Такие деньги у Евросоюза, конечно, имеются. У них есть большой финансовый залог, который они постепенно будут тратить, — заметил Марков. — Более того, несмотря на кризис, европейцы живут довольно неплохо. По данным социологов, жители ЕС выбрасывают 50 процентов продуктов питания, которые они покупают в магазинах. Разумеется, теперь они куда экономнее. Но тем не менее деньги у Европы есть. Европейцам не составит труда, помимо выделенных ранее 300 миллиардов, достать дополнительно 100 миллиардов, чтобы решить свои энергетические проблемы.

Что касается альтернативных путей получения газа и нефти, есть ряд стран, с которыми ЕС уже начал сотрудничать по этим вопросам, отмечает эксперт.

— Самый выгодный путь получения этих ресурсов все равно сводится к российскому рынку. То есть одним из путей получения сырья станет его перепокупка у стран, которые продолжат сотрудничать с РФ и смогут перепродавать российский газ.

Более того, у ЕС все еще имеется внутренний энергетический рынок, который тоже можно эксплуатировать. Речь идет о накопленных ресурсах и о странах, которые могут снабжать топливом Европу, — Норвегия и Нидерланды.

Частично решить вопрос с энергокризисом Европе поможет сжиженный природный газ из США. Однако его для полного возмещения дефицита будет недостаточно, поэтому европейцам придется также покупать голубое топливо у Катара, Алжира и даже Азербайджана, заключил собеседник «ВМ».

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что ЕС для преодоления энергокризиса в 2023 году необходимо направить дополнительно 100 миллиардов евро. В МЭА ожидают, что в текущем году поставки трубопроводного газа из России в Европу сократятся более чем в два раза. В будущем году такая тенденция продолжится.

Однако, по мнению обозревателя агентства Bloomberg Хавьера Бласа, у России все же сохраняется шанс вернуть лидерство в поставках газа в ЕС.