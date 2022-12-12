«Пошли вон»: почему политика потолка цен на российскую нефть не работает

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Потолок цен на нефть, который согласовали страны ЕС, действует уже неделю. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен 12 декабря заявила, что все идет в рамках задуманного плана. «Вечерняя Москва» узнала у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, в чем суть плана и можно ли уже оценивать эффект от потолка цен.

Суть плана

Эксперт рассказал, что 5 декабря были введены сразу два ограничения в отношении России:

Эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть.

Установка предельных цен на нефть.

— Сама по себе система введения потолка цен на российскую нефть была придумана для скрытого снятия ряда ограничений, которые были приняты в отношении России до этого, — пояснил Фролов.

Введение эмбарго, по словам эксперта, должно было вступить в силу одновременно с запретом на транспортировку нефти в страны третьего мира теми компаниями, которые зарегистрированы в ЕС и США:

— Но когда принималось решение об эмбарго, страны Запада исходили из прогнозов, которые оказались ошибочными. Этот просчет стал создавать препятствия для рынков Европы и Америки, который повлек бы за собой рост цен, а этого нельзя было допускать, потому что экономическое положение Запада и без того находится не в самом лучшем состоянии.

Так как отменять уже введенные ограничения было невозможно с политической точки зрения, по мнению Фролова, было решено ввести послабление на действующие ограничения. Именно это и стало причиной согласования ценового предела.

— Сама по себе идея введения ценового предела заключается в том, чтобы навязать России цену на нефть, которая будет не менее чем на пять процентов ниже рыночной цены, — объяснил Фролов.

Он рассказал также, почему была предложена именно такая система:

— Потому что таким образом они снижают стоимость на российскую нефть, но сами цены, по их мнению, должны быть привлекательными для России и она должна была согласиться на подобные условия.

Если Россия согласилась бы поставлять нефть в рамках предельно установленных цен, европейские и американские компании получили бы право покупать и транспортировать эту нефть, продолжил Фролов.

— Ранее был введен запрет на ввоз и вывоз наших энергоресурсов, но так как этот запрет может негативно сказаться на рынках Европы и Америки, было принято решение вот так обойти эти ограничения, — объяснил эксперт.

Выгода для РФ

Специалист отметил, что в результате этой сделки Россия получила бы право свободного перемещения нефти с помощью американских и европейских компаний.

— Мы бы получили возможность увеличить собственную нефтедобычу в рамках квоты ОПЕК+, — уточнил Фролов.

По его словам, снижение добычи нефти сейчас влечет за собой потерю средств. Соглашаясь на снижение стоимости за баррель, мы должны были бы получить больше денег за счет увеличения количества поставок.

Есть ли эффект

Об эффекте, как отметил эксперт, можно было бы говорить при условии, если бы Россия согласилась поставлять нефть по установленным ценам.

— На сегодняшний день из-за того, что Россия отказывается участвовать в сделке и продавать нефть по сниженной стоимости, говорить о положительных результатах не приходится, — пояснил Фролов.

Он подчеркнул, что система предельных цен в отношении российской нефти может работать только в том случае, если РФ будет принимать в ней участие:

— Если же мы отказываемся от этой системы, чисто физически работать она не может, ведь бессмысленно ставить предельные цены на нефть, если ее никто не продает.

Даже от эмбарго, по словам Фролова, пока что нет ощутимого эффекта, хотя это ограничение действует дольше.

— Закупка российской нефти прекратилась уже 5 декабря, но доставка уже закупленной нефти будет продолжаться до 19 января. Поэтому видимый эффект будет заметен только в начале следующего года, — предположил Фролов.

Как пояснил эксперт, говорить об эффекте пока рано по причине отсутствия двух составляющих:

Поставщика в лице РФ.

Того, кто готов осуществлять закупки.

Фролов обратил внимание, что в рамках этого плана есть только одна страна, которая готова закупать российскую нефть:

— Хотя изначально предполагалось, что после введения потолка цен на энергоресурс будут претендовать Китай и Индия, которые станут покупать ее по 60 долларов за баррель. Но самое главное, в ЕС рассчитывали, что Россия сразу примет эту идею, чтобы заработать больше денег. Но ни та, ни другая сторона не отреагировали на это предложение.

Влияние системы на нефтедобычу и экспорт

Сама система введения предельных цен на российскую нефть, по словам эксперта, не оказывает никакого влияния на нефтедобычу в России и нефтяной экспорт:

— Воздействие оказывается, но другими ограничениями: эмбарго и запретом на транспортировку нефти. Все остальное физически не работает. Эта идея выглядит как желание отправиться в путешествие на голом двигателе, хотя для передвижения необходимы и другие детали.

Параметры сделки, по предположению Фролова, могут пересматриваться в рамках процедур, которые согласовали между собой страны западной «семерки» и ЕС, но концептуальное изменение этого плана точно невозможно, потому что Россия не собирается принимать в нем участие.

— Мы предельно четко говорим, что нам это неинтересно, что «пошли вон» и мы лучше сократим добычу нефти, чем будем продавать по тем ценам, которые диктуют нам США и ЕС, — заключил Фролов.