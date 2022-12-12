В США заявили, что работа политики потолка цен на нефть РФ соответствует ожиданиям

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Первые итоги введенной со стороны Запада политики потолка цен на российскую нефть пока оправдывают ожидания Соединенных Штатов. Такое мнение выразила американский министр финансов Джанет Йеллен.

— Это новая политика, потолок цен заработал только в начале недели. Но я бы сказала, что пока все идет нормально, — отметила она.

По словам Йеллен, в политике потолка цен западные страны преследуют цель ограничить прибыль России, однако сохранить возможность для поступления российской нефти на рынок, так как Москва является значимым поставщиком ресурса, передает ТАСС.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России пока нет.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России.