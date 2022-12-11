В Саудовской Аравии оценили результаты введения потолка цен на нефть из России

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Заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России пока нет. Такое заявление сделал в воскресенье, 11 декабря, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

— Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано, — сказал он.

Он добавил, что не следует также забывать о реакции самой России на подобные санкции. Это тоже окажет влияние на мировой рынок, передает слова бен Сальмана РИА Новости.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России.