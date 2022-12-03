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«Евросоюз озвучил не все условия»: зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Евросоюз озвучил не все условия»: зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Не стоит ждать отмены потолка цены на российскую нефть в 60 долларов, утвержденного Евросоюзом. Однако страны ЕС не просто так сделали его комфортным для России, они предполагают много оговорок в своих же санкциях. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.

— Надо дождаться, когда будет опубликовано итоговое решение. Там могут быть нюансы, запускается ли потолок для всех стран в полной мере с 5–6 декабря или есть переходный период. Наверняка будет оговорка для танкеров, загруженных до 5 декабря и находящихся в движении. Но в любом случае думаю, это решение будет работать, — пояснил Юшков.

Как отметил специалист, в Европе с 5 декабря начинают действовать другие санкции, которые вообще запрещают импортировать российскую нефть морским транспортом. Жаркие споры внутри ЕС про потолок цены европейцев напрямую не касаются: они в любом случае не могут получать российскую нефть морским транспортом ровно с того же самого числа.

Эксперт подчеркнул, что Европа хочет сохранить для России комфортные условия торговли, причем не из-за желания торговать с РФ.

— Они понимают: чем ниже будет потолок, тем больше шансов, что Россия снизит экспорт. Если это произойдет, на мировом рынке возникнет дефицит и любая нефть в мире станет дороже. Европейцы фактически перешли на ближневосточную, африканскую и американскую нефть. В настоящий момент все отгрузки в Европу из России морским транспортом завершены. Мы фактически полностью ушли с европейского рынка, но нашим поставкам по понятным причинам не хотели препятствовать, — объяснил аналитик.

Специалист заметил, что о введении потолка цен сообщили страны, которым не очень интересна нефть из России. Сами европейцы с 5 декабря не могут покупать российскую нефть, Япония получила исключение, США не покупают с 1 апреля, Канада сама экспортирует, а Австралия вообще не покупает и даже не перевозит нефть из РФ. Основные крупные покупатели официально к этой коалиции не присоединялись.

Кроме того, фактически Евросоюз запретил не саму нефть дороже определенной цены, а только ее перевозку, уточнил аналитик.

— Думаю, мы будем игнорировать этот потолок. Если рыночная стоимость укладывается в потолок, то для нас будет больше возможностей по перевозкам. Потому что тогда европейским компаниям разрешается страховать танкеры для перевозок нефти. Если упремся в потолок — значит, будем работать с другими компаниями. Потому что запрет распространяется только на перевозку нефти, не укладывающейся в потолок, но не на саму нефть, — рассказал Юшков.

По мнению собеседника «ВМ», Америка использует потолок цены на нефть как инструмент влияния на рынок. Во многих странах сейчас смотрят на Россию и надеются, что этот потолок не будет введен в отношении других государств. В частности, даже в случае с потолком в отношении РФ сказано, что его могут пересматривать в любую сторону раз в две недели — это означает, что торговля нефтью может стать невыгодной для любой страны, против которой введена такая мера, заключил Юшков.

Страны «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса относительно введения предельной стоимости на приобретение российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, говорится в обнародованном заявлении коалиции.

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