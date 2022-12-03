Страны G7 и Австралия пришли к консенсусу относительно потолка цен на нефть из РФ

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Государства «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса относительно введения предельной стоимости на приобретение российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, говорится в обнародованном в пятницу, 2 декабря, заявлении «коалиции».

К такому консенсусу страны пришли в соответствии с единогласным решением государств-членов Европейского союза, следует из заявления, текст которого приводит РИА Новости.

В нем сказано, что политика потолка стоимости на российскую нефть вступит в силу 5 декабря «или вскоре после этой даты». При этом страны G7 подтвердили, что решение относительно потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ вступит в силу только с 5 февраля следующего года.

— Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно, — указано в совместном заявлении G7 и Австралии.

Накануне главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар заявила, что введенный западными государствами потолок стоимости российской нефти может быть скорректирован в дальнейшем. Ценовой потолок будет скорректирован, если такое ограничение не достигнет своей цели.