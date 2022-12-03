Госдеп допустил, что потолок цен на российскую нефть будет меняться

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Введенный западными государствами потолок стоимости российской нефти может быть скорректирован в дальнейшем. Такое заявление в пятницу, 2 декабря, сделала главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар.

По словам специалиста, американская администрация поддерживает решение о введении предельной стоимости российской нефти на отметке 60 долларов за баррель. Однако в том случае, если такое ограничение не достигнет своей цели, ценовой потолок будет скорректирован.

Бланшар также подчеркнула, что Вашингтон и «международная коалиция» стремятся сокращать доходы российского государства, идущие на финансирование специальной операции на Украине. Кроме того, западные страны якобы работают над предотвращением глобального энергетического кризиса.

По ее словам, 60 долларов являются лучшим уровнем для достижения партнерами по «коалиции» вышеуказанных целей в ближайшей перспективе, пишет ТАСС.

Установленный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть является комфортным для России. Однако по политическим причинам Москва, скорее всего, откажется продолжать сотрудничество с Европой в сфере энергетики напрямую. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» накануне высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.