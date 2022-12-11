Аналитик Демидов: Евросоюз вполне может ввести сниженный потолок цены на газ из России

Фото: shutterstock

Двенадцать стран — участниц Европейского союза обратилась с требованием снизить потолок цен на газ из России. В заявлении государств говорится о том, что это поможет смягчить влияние энергетического кризиса на потребителей и бизнес, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Существует ли потолок цен на газ и могут ли его снизить, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По его словам, установленный потолок цен на российский газ в данный момент достаточно комфортный, чтобы не вмешиваться в рынок.

— Потолок цен на газ действительно существует. Он был принят в ноябре и составляет чуть больше 2800 долларов за тысячу кубометров. Это существенно больше, чем стоит сейчас газ. Цена является тайной, но предполагаю, что она варьируется от 1000 до максимум 1500 долларов, — пояснил Демидов.

Эксперт отметил, что в Европе, скорее всего, не ведется разговора о том, что российский газ слишком дорогой. Вопрос именно в снижении прибыли отечественных газовых компаний.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что Евросоюз вполне может ввести сниженный потолок цены на газ из России.

— Введенный потолок цены на газ в 2800 долларов — такая цена, которую, по крайней мере, в этом году ничего не ограничивало. С другой стороны, если они собираются ввести еще что-то, то не удивлюсь, если введут и пониженный потолок цены на газ, — объяснил аналитик.

Снизить потолок могут примерно на имеющуюся сейчас цену, чтобы Россия вдруг не начала зарабатывать больше в декабре — феврале, самые пиковые месяцы, считает Демидов.

Будет ли Россия поставлять газ с низким потолком — вопрос сложный, заметил эксперт.

— Думаю, в этом случае Россия продолжит поставлять только в Венгрию и по «Турецкому потоку» в Турцию. Может быть, Россия начнет поставлять газ в Турцию по обеим трубам: в данный момент поставки идут по одной трубе в Турцию, по второй — в Европу. А Турция будет уже перепродавать. История с потолком цен на российскую нефть в данный момент уже обсуждается не так активно, поэтому можно сказать, что снижение потолка цен на газ — новая попытка Евросоюза привлечь внимание, — добавил специалист.