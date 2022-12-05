Энергетик Демидов оценил, продолжатся ли поставки нефти в ЕС после введения эмбарго

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Вступивший в действие запрет на поставки российской нефти в страны Евросоюза не распространяется на некоторые европейские государства. При этом значительное количество нефти Россия уже перенаправила в страны Азиатского региона, поэтому новые санкции Евросоюза не должны сильно ударить по РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По его словам, Евросоюз запретил только морские поставки российской нефти.

— Поставки в те страны, которые согласились с эмбарго, скорее всего, прекратятся. Это Евросоюз и «Большая семерка». Но прекращаются только поставки по воде, а трубопроводные остаются. Нефть идет по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию. Для них сделано исключение. У этих стран нет морской инфраструктуры, нет выхода к морю, они не могут быстро заменить морские поставки, — рассказал аналитик.

Остальные страны Евросоюза гипотетически имеют возможность заместить поставки из России, отметил эксперт. В основном они могут получать нефть из стран Ближнего Востока и США, уточнил специалист.

Одновременно с эмбарго Евросоюз ввел ценовой потолок на российскую нефть, заметил Демидов.

— Смысл одновременного запрета на поставки и ценового потолка в том, что первым решением Евросоюз себе запрещает покупать, а вторым — перестраховывается на случай, если вдруг кто-то будет покупать. На такие страны ЕС планирует распространять вторичные санкции. Но Индии разрешили, на Китай, думаю, рука не поднимется — только на какие-нибудь страны-карлики, — отметил специалист.

С февраля планируется запрет импорта нефтепродуктов из России, это будет большая проблема для ЕС, уверен Демидов: некоторые страны в Европе зависят от российского дизеля вплоть до 80 процентов. У Европы есть два месяца для решения этого вопроса, подчеркнул аналитик.

Эмбарго на российскую нефть не должно оказать значительного влияния на стоимость нефти в мире, заметил эксперт.

— Я думаю, что эмбарго на российскую нефть никак не повлияет на мировой рынок. Допускаю, что будет легкий спекулятивный скачок цены вверх, но он довольно быстро вернется назад. Дело в том, что рынок уже начал переформатироваться в марте и сегодняшнее число ожидали давно. Российская нефть будет уходить в Азию чуть дешевле, Европа заберет себе Ближний Восток. Кроме кратковременного скачка цен я ничего не жду, но это не больше недели. Короткая возможность заработать, — заключил специалист.

В понедельник, 5 декабря, начинает действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из РФ. Параллельно вступает в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.