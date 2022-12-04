Аналитик Демидов: ОПЕК+ опасается распространения потолка цен на другие страны

Фото: depositphotos

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 4 декабря рекомендовал альянсу продолжить сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Теперь текущую сделку, которую решено было сохранить, должны будут утвердить главы всех делегаций организации. Связано ли это решение с недавним введением потолка цен на российскую нефть, «Вечерней Москве» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По его словам, ОПЕК и ОПЕК+ не хотели бы распространения потолка цен на другие страны, помимо России.

— Не вижу большой зависимости между потолком и рыночной стоимостью нефти. Хотя, конечно, ОПЕК+ опасается распространения потолка цен не только на Россию, но и на другие страны. Это очень плохой прецедент. Я ожидаю усиления влияния на мировую экономику таких организаций, как ОПЕК и ОПЕК+. Но напрямую они ничего не могут сделать против таких решений. Та же Европа захотела — ввела, не думая при этом о реальных последствиях, — отметил Демидов.

ОПЕК+ в открытую не препятствовали введению потолка цен на российскую нефть, подчеркнул аналитик.

— Не знаю о том, чтобы в ОПЕК+ в открытую говорили про потолок цен. Это если и обсуждалось, то только за кулисами. Они поддерживают свою идею, что добыча должна быть на низком уровне. Пока на данном этапе этого достаточно для сдерживания цены, — считает эксперт.

2 декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Зачем его сделали комфортным для России, в беседе с «ВМ» объяснил эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.