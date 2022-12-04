Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом стало известно в воскресенье 4 декабря.

Отмечается, что теперь текущую сделку, которую решено было сохранить, должны будут утвердить главы всех делегаций организации, передает РИА Новости со ссылкой на источник в делегации.

24 ноября большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель. При этом польское государство выступило за введение потолка цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. «Вечерняя Москва» решила узнать, почему Еврокомиссия утвердила настолько высокий ценовой потолок.

Евросоюз планирует ввести потолок цен на российскую нефть. О слабых местах этого решения, а также о том, как Россия будет действовать после его вступления в силу, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.