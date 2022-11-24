Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Politico: Большинство стран ЕС поддержали потолок цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов

Георгий Соланович
В мире
Politico: Большинство стран ЕС поддержали потолок цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов
Фото: depositphotos

Большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель, сообщило в четверг, 24 ноября, издание Politico со ссылкой на дипломатов.

В материале отмечается, что Польша выступила за введение потолка цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

— Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель, — пишет Politico.

Для принятия потолка цен на нефть необходимо согласие всех стран-членов ЕС, уточнили в издании.

Евросоюз планирует ввести потолок цен на российскую нефть. О слабых местах этого решения, а также о том, как Россия будет действовать после его вступления в силу, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По словам эксперта, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто. Лазейками, например, может стать смешение нефти разных стран и подмена документов.

Нефть Евросоюз (ЕС) Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения