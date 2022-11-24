Politico: Большинство стран ЕС поддержали потолок цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов

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Большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель, сообщило в четверг, 24 ноября, издание Politico со ссылкой на дипломатов.

В материале отмечается, что Польша выступила за введение потолка цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

— Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель, — пишет Politico.

Для принятия потолка цен на нефть необходимо согласие всех стран-членов ЕС, уточнили в издании.

Евросоюз планирует ввести потолок цен на российскую нефть. О слабых местах этого решения, а также о том, как Россия будет действовать после его вступления в силу, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По словам эксперта, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто. Лазейками, например, может стать смешение нефти разных стран и подмена документов.