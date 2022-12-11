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Bloomberg: Двенадцать стран Евросоюза призвали снизить предлагаемый потолок цены на газ

Араз Салехов
В мире
Bloomberg: Двенадцать стран Евросоюза призвали снизить предлагаемый потолок цены на газ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Группа из 12 стран Евросоюза выступила с требованием о значительном снижении потолка цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

— У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены, — говорится в сообщении.

В списке стран, как уточняется, оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша. Все 12 государств, входящих в вышеуказанную группу, направили обращение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики Евросоюза, которые должны выработать соглашение по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 5 декабря, начинает действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из РФ, параллельно вступает в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной. Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, а эксперты на данном фоне не исключают роста цен на нефть выше 100 долларов.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», продолжатся ли поставки нефти в ЕС после введения эмбарго. По его словам, вступивший в действие запрет на поставки российской нефти в страны Евросоюза не распространяется на некоторые европейские государства.

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