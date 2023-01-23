Политолог Светов объяснил, каким образом российская нефть попадает в Европу

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Вопрос о контроле российскими компаниями перепродажи отечественной нефти с потолком цен для ЕС — дело сложное и многоуровневое. Российское сырье продолжает окольными путями поступать в Европу, но под видом сырья иностранного происхождения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

О том, что российские нефтекомпании обяжут следить, чтобы при перепродаже к их нефти не применялся потолок цен, ранее сообщил «Коммерсантъ». По сведениям издания, проект постановления подготовило Минэнерго.

Все западные компании, по словам собеседника «ВМ», контролируют, чтобы поставляемая на их рынок нефть не имела никаких намеков на российское происхождение.

— Европейцы вроде как ввели этот потолок цен, долго и громко рапортовали об этом. Даже канцлер Германии гордо заявлял, как им удается постепенно отказываться от российской нефти и газа. Но знающие и ведущие эксперты уверяют, что в реальности ФРГ, собственно, как и другие страны ЕС, продолжают покупать российское черное золото, что и правда оно поставляется на их рынки под видом сырья иностранного происхождения. То есть наша нефть поступает к ним окольными путями, — объяснил Светов.

То есть нефть из РФ смешивают с сырьем из другого государства и такой микс поставляют на европейский рынок, уточнил политолог.

— Фактически политика двойных стандартов у Европы по отношению к российскому энергорынку продолжает действовать, — подчеркнул эксперт.

Правда, неясно, как компании из РФ, работающие в сырьевом секторе, собираются контролировать цены на российскую нефть, которую Запад намерен покупать только по установленному ими ценнику, отметил политолог.

— Очень сложная и непонятная ситуация, требующая большего анализа. Как наши компании будут противоборствовать реализации черного золота из РФ в страны ЕС по выгодным нам ценам, пока непонятно, так как не выработан механизм еще, — заявил специалист.

По его словам, пока же постоянными покупателями российского сырья являются преимущественно азиатские страны.

— Китай и Индия — наши покупатели настоящие и потенциальные. Подключится вскоре и Пакистан, — считает Светов.

Но есть версия, что даже эти государства, с которыми мы строим общее экономическое будущее, покупаемую у РФ нефть смешивают с другими консистенциями и перепродают западным странам, сообщил эксперт. Он допустил, что такая ситуация тоже возможна, но конкретных примеров пока очень мало.