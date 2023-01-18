Четыре главных вызова: с какими трудностями столкнется экономика России в этом году

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В минувшем году российская экономика столкнулась с беспрецедентным давлением. Однако стране в целом удалось с ним справиться. Об основных трудностях, которые ожидают экономику страны в 2023 году, и методах их преодоления — в материале «Вечерней Москвы».

На недавнем совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что в 2022 году стране удалось пройти через «финансовые, бюджетные, структурные, логистические» и другие экономические риски. Многие из них оказались неожиданными.

Президент также сообщил, что российские власти примерно понимают, какие риски в экономике ожидаются в наступившем году.

— А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков: технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены, — то есть мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут, — сказал Путин.

Нефтяное эмбарго и потолок цен

В 2023 году заработает ограниченное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Вместе с уже установленным потолком цен в 60 долларов за баррель санкция призвана ударить по российскому экспорту. Политики из недружественных стран ожидают, что это существенно сократит доходы России.

Мера действительно «заденет» российский бюджет (он, кстати, сверстан на 2023 год исходя из цены в 70,1 доллара за баррель), но и негативно скажется на западных странах.

Нефтяное эмбарго, как полагает New York Times, нанесет больший ущерб Евросоюзу, заставив европейские компании «рыскать по миру в поисках нефти».

Россия же попросту переориентирует «нефтяные потоки» на Восток — прежде всего в Китай и Индию.

— Экспортные поставки нефти постепенно переориентируют. Китай и Индия уже с удовольствием покупают российскую нефть, как и ряд развивающихся стран, — рассказал в беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Нарушение логистических цепочек

По данным опроса Торгово-промышленной палаты (ТТП), половине российского бизнеса пришлось переориентировать производство из-за санкций. При этом 73 процента предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, отметили, что самая острая проблема — логистика.

Из-за санкций многие логистические цепочки оказались оборваны. По этой причине бизнесу необходимо выстраивать новые связи. В большинстве случаев создание новых маршрутов поставок получается дороже, в некоторых и вовсе невозможно.

Но все же экономика постепенно адаптируется к новым логистическим цепочкам. Как пишет Bloomberg, российский предприниматели «находят творческие способы» удовлетворить спрос.

— Трудности с логистикой действительно есть, — отметил Беляев. — Но проблема нередко преувеличивается. Со временем появятся новые «цепочки».

Импорт высоких технологий

В рамках санкционного давления западные странные ограничили экспорт высоких технологий в Россию. Вместе с этим с российского рынка ушли крупнейшие IT-гиганты: Intel, Microsoft, Oracle, Cicso и SAP.

Из-за этого ряд отраслей производства оказался в сложной ситуации. Например, под удар попали отечественные производители процессоров. Возникли определенные сложности и с импортом высокотехнологичного машинного оборудования.

В 2023 году проблема высоких технологий по-прежнему будет решаться. В краткосрочной перспективе — импортом в обход санкций, в долгосрочной — созданием внутреннего производства.

— Возможность подпитываться внешними технологиями по-прежнему есть, — считает собеседник «ВМ». — Мир не ограничивается странами Запада. К тому же у России есть хорошая научно-техническая база и развитый военно-промышленный комплекс, который может делиться технологиями с гражданской сферой.

Утечка мозгов

Эмиграция специалистов — вечная проблема России. В минувшем году она встала во весь рост и вновь останется настоящим вызовом в 2023-м.

Особенно сильно утечка мозгов ударила по IT-сфере. Страну, по разным оценкам, покинули около 100 тысяч айтишников. Многие из них вернутся — для этого создаются благоприятные условия.

Так, в конце минувшего года премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать меры для сохранения специалистов в России:

— Очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, — подчеркнул премьер-министр.