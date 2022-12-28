Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Деньги победили политику»: почему Windows вновь стала доступна для скачивания с сайта Microsoft в России

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Технологии
«Деньги победили политику»: почему Windows вновь стала доступна для скачивания с сайта Microsoft в России
Фото: Pexels

Корпорация Microsoft вновь разрешила россиянам скачивать ОС Windows. Этот шаг свидетельствует о намерении компании вернуться в Россию. Примеру IT-гиганта в скором времени последуют и другие иностранные корпорации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

— По-настоящему никто и не хотел уходить с российского рынка, — говорит он. — Все пытались оставить максимальное количество завязок в России. История с Microsoft — это тот случай, когда деньги победили политику.

Иностранный бизнес понимает, что его место в России займут, как только он покинет страну. Почти для любого продукта найдутся альтернативные решения, в то время как вернуть свою долю на рынке крайне сложно, уверен Геллер.

— При первой же возможности, и это уже тенденция, IT-компании возобновляют работу в России. Они стараются делать это максимально тихо. Мы узнаем это не из их официальных заявлений, а из новостей или слухов, — поясняет собеседник «ВМ».

В случае с Microsoft действительно не было официального заявления. На вновь появившуюся возможность скачивать Windows обратили внимание СМИ. И компания, судя по всему, не собирается это как-то комментировать («ВМ» направила запрос в Microsoft).

Так или иначе, но в ближайшем будущем начнется возвращение ушедших IT-компаний.

— Microsoft первая и совсем не последняя компания (постепенно возобновляющая работу в РФ — прим. «ВМ»). Потихоньку все понимают, что ситуация не меняется, и принимают решение, можно ли работать в такой ситуации в России. Принимают решение в основном в положительную сторону, — заключил Геллер.

После начала СВО большинство западных IT-компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России и (или) уходе из страны. Среди них — Apple, Adobe, Microsoft, IBM, Intel, HP, Oracle.

В конце июня глава Microsoft Брэд Смит заявил, что компания будет сворачивать свой бизнес в России, «пока там ничего не останется или почти ничего».

Бизнес IT-индустрия Microsoft
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте