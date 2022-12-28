«Деньги победили политику»: почему Windows вновь стала доступна для скачивания с сайта Microsoft в России

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Корпорация Microsoft вновь разрешила россиянам скачивать ОС Windows. Этот шаг свидетельствует о намерении компании вернуться в Россию. Примеру IT-гиганта в скором времени последуют и другие иностранные корпорации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

— По-настоящему никто и не хотел уходить с российского рынка, — говорит он. — Все пытались оставить максимальное количество завязок в России. История с Microsoft — это тот случай, когда деньги победили политику.

Иностранный бизнес понимает, что его место в России займут, как только он покинет страну. Почти для любого продукта найдутся альтернативные решения, в то время как вернуть свою долю на рынке крайне сложно, уверен Геллер.

— При первой же возможности, и это уже тенденция, IT-компании возобновляют работу в России. Они стараются делать это максимально тихо. Мы узнаем это не из их официальных заявлений, а из новостей или слухов, — поясняет собеседник «ВМ».

В случае с Microsoft действительно не было официального заявления. На вновь появившуюся возможность скачивать Windows обратили внимание СМИ. И компания, судя по всему, не собирается это как-то комментировать («ВМ» направила запрос в Microsoft).

Так или иначе, но в ближайшем будущем начнется возвращение ушедших IT-компаний.

— Microsoft первая и совсем не последняя компания (постепенно возобновляющая работу в РФ — прим. «ВМ»). Потихоньку все понимают, что ситуация не меняется, и принимают решение, можно ли работать в такой ситуации в России. Принимают решение в основном в положительную сторону, — заключил Геллер.

После начала СВО большинство западных IT-компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России и (или) уходе из страны. Среди них — Apple, Adobe, Microsoft, IBM, Intel, HP, Oracle.

В конце июня глава Microsoft Брэд Смит заявил, что компания будет сворачивать свой бизнес в России, «пока там ничего не останется или почти ничего».