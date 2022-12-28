Microsoft вернула возможность установки Windows для жителей России

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Американская корпорация Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для жителей России — пользователи могут вновь скачивать и устанавливать Windows 11,10, Windows 8.1. и Windows 7.

Страница для скачивания популярной операционной системы снова стала доступной для пользователей на русском языке без использования сервисов VPN. В частности, скачать и установить Windows можно через специального помощника по установке, скачать который также предлагается на сайте американской корпорации.

В интервью газете «Известия» IT-эксперт Дмитрий Бевза рассказал, что скорее всего это связано с корректировкой политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже приобрели операционную систему.

По его словам, из-за геоблокировки для пользователей из РФ была затруднена возможность легальной переустановки Windows на новое устройство. Использование ОС частными лицами не подпадает ни под какие санкции, подчеркнул специалист.

В начале ноября сообщалось, что в России планируют выбрать три наиболее перспективные отечественные ОС для оптимизации господдержки и чтобы разработчикам было проще адаптировать программы под конкретную систему, которых в реестре отечественного ПО сейчас более 50. Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о перспективах отечественных ОС и оценил их способность заменить зарубежные.