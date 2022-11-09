Россия выдержала санкционный удар Запада. Что ожидает экономику страны в 2023 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

После 24 февраля на Западе регулярно говорят о «крахе российской экономики». Однако беспрецедентные санкции не привели к коллапсу. Россия выдержала удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. О состоянии российской экономики и ее перспективах — в материале «Вечерней Москвы».

Несбывшиеся угрозы

С конца февраля в речах западных политиков не раз звучали угрозы уничтожить российскую экономику. Так, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил «тотальную экономическую и финансовую войну против России», в результате которой «российский народ расплатится».

Также стоит припомнить высказывание президента США Джо Байдена о курсе «200 рублей за один доллар» (по состоянию на 9 ноября курс — 61,07 рубля). В этом же ряду «угроз» и слова бывшей главы МИД и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс:

— Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена.

Спустя восемь месяцев мощного внешнего давления российская экономика не только устояла, но даже готовится выйти на траекторию роста. Того же нельзя сказать о европейской. Причем на Западе это понимают. В октябре в британском журнале The Economist вышла статья под характерным заголовком «Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее». Издание утверждает, что спад в российской экономике подошел к концу, а экономическая активность в стране значительно выше, чем в крупных европейских странах.

Прогнозы МВФ и ЦБ

В течение последних месяцев прогнозы об экономической ситуации в России неоднократно пересматривались в сторону улучшения. В октябре Международный валютный фонд (МВФ) выпустил исследование, в котором говорится, что по итогам 2022 года ВВП России упадет всего на 3,4 процента вместо ожидаемых ранее 6 процентов.

Среди причин, позволивших России удержать экономику от существенного сокращения, исследователи МВФ назвали:

перенаправление экспорта энергоносителей в страны, не вводившие санкции;

высокий уровень занятости населения;

укрепление рубля, снизившее уровень инфляции.

Фото: Вечерняя Москва

В ноябрьском докладе прогноз по отечественному ВВП улучшил и Банк России. По данным регулятора, в этом году сокращение экономики составит 3,0–3,5 процента. О 2023 годе аналитики ЦБ пишут следующее:

— Прогноз по ВВП на следующий год в целом оставлен без изменений — сокращение на 1,0–4,0 процента <…>. Во второй половине следующего года экономика перейдет к росту.

Ситуация с инфляцией в стране также улучшается. По итогам текущего года она составит 12–13 процентов, 2023 года — 5–7 процентов, а в 2024 году вернется на целевой уровень в 4 процента. Для сравнения: в «недружественных» Штатах и Евросоюзе наблюдается рекордная инфляция — 8,2 и 10,9 процента соответственно.

Перспективы развития

Развитие экономики России напрямую связано с ее модернизацией. Еще в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что отечественная экономика нуждается в «структурной перестройке». По мнению главы Счетной палаты и бывшего министра финансов Алексея Кудрина, такая перестройка продлится полтора–два года, после чего экономика начнет расти.

О мерах, которые позволят вывести экономику на траекторию устойчивого роста, в прошлом месяце рассказали в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Два ключевых фактора ускорения — изменение макроэкономической политики и использование новых технологий.

По данным ИНП, на которые ссылается РБК, экономический рост среди прочего обеспечат: оптимизация бюджетной политики, новые технологии в металлургии и «умное» сельское хозяйство.

Так или иначе, развитие России действительно может обеспечить только «модернизационный сценарий». Между тем в экспертной среде есть мнение, что модернизация российской экономики невозможна, потому что страна не имеет доступа к внешним технологиям из-за западных санкций. В беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев не согласился с такой точкой зрения:

— Возможность подпитываться внешними технологиями по-прежнему есть, — говорит он. — Мир не ограничивается странами Запада. К тому же у России есть хорошая научно-техническая база и развитый военно-промышленный комплекс, который может делиться технологиями с гражданской сферой.

В нынешних условиях запрет на ввоз высоких технологий на самом деле является самой болезненной санкцией. Это ограничение, по сути, блокирует ввоз сложного оборудования и компонентов для его производства, а на ровном месте новые технологии не возникнут.

По мнению доктора экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонида Холода, решить проблему помогут точечные меры правительства, нацеленные на первоочередное развитие отраслей с максимальным мультипликативным эффектом.

— Например, взять электронику и развивать ее. Электроника лежит в основе огромного количества различных производств в самых разных сферах. Прорыв в ней разом простимулирует и все смежные отрасли, — пояснил собеседник «ВМ».