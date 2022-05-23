Кудрин спрогнозировал сроки начала восстановления ВВП России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Перестройка российской экономики из-за новых вызовов продлится около полутора–двух лет, в этот период ожидается ее спад, который сменится ростом ВВП. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

— Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора–два года — это перестройка экономики с учетом новых вызовов, — сказал руководитель ведомства.

По мнению Кудрина, текущий год будет сложным с точки зрения падения ВВП, также непростым может быть и 2023-й. Он отметил, что сейчас должна активно продолжаться работа по структурной перестройке экономики. Во многом это связано с необходимостью самостоятельно производить целый ряд продуктов.

Однако более глубокая перестройка российской экономики займет куда больше времени. Так, инвестиционные циклы для некоторых продуктов составляют от 5 до 10 лет, передает РБК.

До этого Кудрин заявил, что в России уровень инфляции по итогам года может составить от 17 до 20 процентов. При этом новые прогнозы инфляции от Центрального банка РФ и Министерства экономического развития России, согласно ожиданиям, представят в апреле текущего года.

В Минэкономразвития сообщили, что с 7 по 13 мая в России замедлилась инфляция до 17,69 процента в годовом выражении против 17,77 процента неделей ранее. Уточняется, что замедление годовой инфляции фиксируется впервые с 11 февраля 2022 года.