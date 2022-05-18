Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции в России

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

С 7 по 13 мая в России замедлилась инфляция до 17,69 процента в годовом выражении против 17,77 процента неделей ранее. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

— За неделю с 7 по 13 мая инфляция составила 0,05 процента. В годовом выражении темпы роста цен по состоянию на 13 мая снизились до 17,69 процента. Замедление годовой инфляции фиксируется впервые с 11 февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в аннуализированном выражении инфляция замедлилась до 2,8 процента против 6,4 процента, наблюдавшихся неделей ранее, передает ТАСС.

Также стало известно, что инфляция в Москве в апреле текущего года замедлилась до 1,6 процента. Отмечается, что в первую половину мая по сравнению с сопоставимым периодом апреля инфляция в городе замедлилась до 0,3 процента.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов пояснил, что цены на продовольственные товары выросли на 0,5 процента, а на непродовольственные товары и услуги в среднем не изменились.

До этого в Центробанке РФ сообщили, что годовая инфляция в России в текущем году составит от 18 до 23 процентов. Показатель, согласно ожиданиям регулятора, вернется к 4 процентам в 2024 году.