Инфляция в Москве в апреле замедлилась до 1,6 процента

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Инфляция в Москве в апреле текущего года замедлилась до 1,6 процента. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 18 мая.

— Инфляция в Москве в апреле 2022 года замедлилась до 1,6 процента, что ниже, чем в феврале, когда этот показатель составлял 1,7 процента, — заявил заммэра.

Он также отметил, что в первую половину мая по сравнению с сопоставимым периодом апреля инфляция в городе замедлилась до 0,3 процента. В пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы подчеркнули, что стабилизация уровня цен связана с проводимой Центробанком РФ политикой. При этом сдерживающими факторами инфляции являются замедление темпов роста цен на продукты питания и непродовольственные товары, а также снижение цен на некоторые виды услуг.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов пояснил, что цены на продовольственные товары цены выросли на 0,5 процента, а на непродовольственные товары и услуги в среднем не изменились. Примечательно, что на телевизоры, пылесосы и стоимость перелета в экономклассе цены снизились, передает агентство городских новостей «Москва».

14 мая Ефимов заявил, что объемы производства электрооборудования в столице в период с января по март текущего года выросли почти вдвое — на 93,5 процента. Самый большой рост наблюдался в секторе производства электрических двигателей, контрольно-измерительных и распределительных устройств, а также осветительного оборудования.