Объем производства электрического оборудования вырос в столице почти вдвое

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Объемы производства электрооборудования в столице в период с января по март текущего года выросли почти вдвое — на 93,5 процента. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, самый большой рост наблюдался в секторе производства электрических двигателей, контрольно-измерительных и распределительных устройств, а также осветительного оборудования.

Так, за первый квартал 2022 года городские производители увеличили выпуск продукции в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом рост производства электроламп за этот же период составил 66,1 процента.

Всего в Москве работают 135 производителей электрического оборудования, подытожили на сайте мэра Москвы.

12 мая Ефимов рассказал, что за первые три месяца текущего года столичные предприятия выпустили лекарств и медицинских изделий на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5 процента больше аналогичного показателя прошлого года и в 2,2 раза больше показателя 2020 года.