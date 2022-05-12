Производство лекарств и медицинских изделий увеличилось в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За первые три месяца текущего года столичные предприятия выпустили лекарств и медицинских изделий на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5 процента больше аналогичного показателя прошлого года и в 2,2 раза больше показателя 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За первые три месяца этого года в Москве произвели на 24,8 процента больше лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Медицинских инструментов и оборудования за этот же период выпустили почти в два раза больше — рост составил 98,3 процента, — рассказал заммэра.

По его словам, в первом квартале московские производители медицинского оборудования направили заказчикам товаров на 3,7 миллиарда рублей. Это 45,5 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 72 процента больше, чем за первые три месяца 2020 года.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что на сегодняшний день в Москве в фармацевтической отрасли работают 84 предприятия, где задействованы свыше 14 тысяч человек, а также 60 предприятий по производству медоборудования, на которых трудоустроены 5,5 тысячи человек. Он добавил, что столица приняла ряд эффективных мер для поддержки этих отраслей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что объем промышленного производства в Москве вырос на 20,5 процента в первые три месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.