Объем промпроизводства в Москве увеличился более чем на 20 процентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Объем промышленного производства в Москве вырос на 20,5 процента в первые три месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 29 апреля.

— Положительная динамика в основном обусловлена ростом обрабатывающей промышленности — на 27,3 процента. Среди лидеров — текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования, — уточнил заместитель Мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Только в марте 2022 года объем промпроизводства вырос на 13,2 процента по сравнению с мартом прошлого года. Показатели в обрабатывающей промышленности за данный период увеличились на 17 процентов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что на данный момент в городе работают около трех тысяч предприятий. Им доступны более 20 мер поддержки, в том числе льготные займы, субсидии и спецстатусы.

Так, в марте в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства направили дополнительные 20 миллиардов рублей. Кроме того, в столице действует льготная ставка аренды земли для инвесторов, планирующих строить или реконструировать свои производственные объекты, — один рубль в год, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 28 апреля, в эфире телеканала ТВЦ обсудил стратегию столицы в условиях антироссийских санкций.