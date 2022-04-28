Собянин рассказал о стратегии Москвы в условиях санкций

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 28 апреля, в эфире телеканала ТВЦ обсудил стратегию столицы в условиях антироссийских санкций.

— Несмотря на жесткое санкционное давление, мы движемся вперед — определяем меры поддержки и продолжаем работать. В целом идет адаптация к новым условиям — изменению логистики, импортозамещению и поиску новых поставщиков. Потребительский рынок справился с ажиотажным спросом, и мы не наблюдаем дефицита товаров, — заявил глава города.

Собянин также отметил трансформацию рынка труда. По его словам, для горожан, которые хотят сменить профессию, были запущены программы по переобучению.

Примечательно, что, несмотря на санкции, Москва не теряет темпов строительства. Кроме того, максимальный размер кредита по льготной ипотеке в столице увеличили с трех до 12 миллионов рублей, а ставка по нему будет снижена до девяти процентов.

Мэр города в своем Telegram-канале резюмировал, что производство обрабатывающих отраслей в марте 2022-го выросло по сравнению с мартом предыдущего года на 17 процентов, а доходы столичного бюджета за первый квартал выросли на 24,3 процента.

До этого Собянин поздравил московских медиков с праздником сотрудников скорой помощи.