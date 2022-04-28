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Собянин поздравил столичных медиков с праздником сотрудников скорой помощи

Георгий Соланович

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Собянин поздравил столичных медиков с праздником сотрудников скорой помощи
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 28 апреля, поздравил столичных медицинских рабочих с праздником сотрудников скорой помощи.

— Спасибо всем врачам, фельдшерам, медсестрам, административному персоналу, водителям за нелегкий труд, профессионализм и верность своему делу — спасению здоровья и жизней москвичей, — сказал глава города.

Собянин также напомнил, что столичная скорая занимает второе место по скорости и доступности экстренной медпомощи среди всех мегаполисов мира и каждый год становится все более технологичной.

Так, например, на городской Станции имени Пучкова, где работают около 12 тысяч врачей, недавно оборудовали реанимационные бригады экспресс-анализаторами, системами автоматической сердечно-легочной реанимации, портативными аппаратами УЗИ и искусственной вентиляции легких.

Кроме того, для медучреждения закупили 200 новых автомобилей и открыли консультационный Центр критических состояний, заключил мэр города в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что разработка схемы инженерного обеспечения высвобождаемой территории ГКНПЦ имени Хруничева находится на завершающейся стадии. В проект инженерной планировки территории включены создание 11 километров новых, а также реконструкция двух километров уже существующих дорог.

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