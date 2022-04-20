Андрей Бочкарев: Схемы инженерного обеспечения территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева почти готовы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Подходит к концу разработка схемы инженерного обеспечения высвобождаемой территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава строительного комплекса рассказал, что в проект инженерной планировки территории включено создание 11 километров новых, а также реконструкция 2 километров уже существующих дорог. Помимо этого, сейчас ведется разработка комплексных сетей водоснабжения, систем канализации, тепло-, электро- и газоснабжения. Также специалисты создают сеть коммуникаций связи.

Созданием схемы инженерного обеспечения данной территории занимается АО «Мосинжпроект». Генеральный директор акционерного общества Юрий Кравцов отметил, что на высвобождаемой территории Центра Хруничева, которая составляет 90 гектар, планируют создать объекты научно-производственного кластера, административно-деловые центры, жилые дома и постройки социального значения. Наиболее значимым проектом для данной территории является Национальный космический центр: он станет одним из крупнейших в мире, также заявил Кравцов.

Кроме того, Андрей Бочкарев сообщал, что в залах центров самбо и бокса в «Лужниках» завершен монтаж освещения.