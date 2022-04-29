ЦБ: годовая инфляция в России в 2022 составит 18-23 процента

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Годовая инфляция в России в текущем году составит от 18 до 23 процентов. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в Центробанке РФ.

— Инфляция снизится до 5-7 процентов в 2023 году и вернется к 4 процентам в 2024 году, — говорится в заявлении регулятора.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что планы противников России удушить страну санкциями провалились — российская экономика сумела выстоять перед ними. Он отметил, что оппоненты давно вели экономическую войну против России и вводили все больше санкций, однако это не сработало и Россия не посыпалась под ударом санкций. Поэтому сейчас нужно не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять индустриальный суверенитет РФ.