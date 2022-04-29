Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЦБ: годовая инфляция в России в 2022 составит 18-23 процента

Полина Долганова
Экономика
ЦБ: годовая инфляция в России в 2022 составит 18-23 процента
Фото: Вечерняя Москва

Годовая инфляция в России в текущем году составит от 18 до 23 процентов. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в Центробанке РФ.

— Инфляция снизится до 5-7 процентов в 2023 году и вернется к 4 процентам в 2024 году, — говорится в заявлении регулятора.

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что планы противников России удушить страну санкциями провалились — российская экономика сумела выстоять перед ними. Он отметил, что оппоненты давно вели экономическую войну против России и вводили все больше санкций, однако это не сработало и Россия не посыпалась под ударом санкций. Поэтому сейчас нужно не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять индустриальный суверенитет РФ.

Инфляция ЦБ РФ Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте