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Путин: Экономика России устояла перед «сокрушительными» санкциями Запада

Евгений Белоусов

Экономика
Путин: Экономика России устояла перед «сокрушительными» санкциями Запада
Фото: Администрация президента РФ

Планы противников России удушить страну санкциями провалились — российская экономика сумела выстоять перед ними. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 27 апреля.

— Мы ответим на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов, — сказал глава государства.

Он отметил, что оппоненты давно вели экономическую войну против России и вводили все больше санкций, однако это не сработало и Россия не посыпалась под ударом санкций. Поэтому сейчас нужно не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять индустриальный суверенитет РФ, а также ее лидерство, передает слова Путина ТАСС.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.

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