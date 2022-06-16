Чипмейкеры под ударом: какие аналоги процессоров Intel, AMD и Qualcommгде существуют в России

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Американские власти пытаются выяснить, каким образом произведенные в США чипы оказались установлены на российской военной технике. Между тем в России есть собственное производство процессоров. О сфере их применения «Вечерней Москве» рассказал руководитель СКБ «Робототехника» НИУ МИЭТ Станислав Шепелев.

Производством чипов в России занимаются четыре компании АО «МЦСТ» (выпускает процессоры «Эльбрус»), АО «Байкал Электроникс» (Baikal), НТЦ «Модуль» и МТЦ «Элвис» («Скиф»). Из-за западных санкций чипмейкеры оказались под ударом: они не могут пользоваться услугами зарубежных заводов по производству полупроводниковых изделий, в том числе крупнейшего из них — тайваньского TSMC.

Еще до нового витка санкционного противостояния российские потребители редко слышали о сфере применения отечественных процессоров. В то же время многие знают, что иностранные чипы Intel или AMD используются в ноутбуках, а Qualcomm — в смартфонах. Где же используют их российские аналоги?

— Российские процессоры в первую очередь применяются в технике специального назначения, чаще всего в военной сфере. То есть их потребители — в основном военные и определенные ведомства, которые используют полностью отечественные решения как на уровне софта, так и «железа», — объясняет Шепелев.

Известные Intel или AMD применимы в технике гражданского назначения и позволяют сделать конкурентный по цене компьютер. В свою очередь из-за высокой цены и совсем небольшого выпуска российские процессоры неконкурентоспособны на потребительском рынке. Baikal и «Эльбрус» попросту очень дорогие для потребительской электроники. По этой причине, как полагает эксперт, «мы нескоро увидим отечественную электронику с российскими процессорами по какой-то адекватной стоимости».

— Мы наверстаем упущенное. Постепенно научимся делать все то, что покупали. Может быть, сможем совладать с импортным оборудованием. Но на все это нужно время, — заключил собеседник «ВМ».

Подробнее о российских чипмейкерах — в материале «ВМ».