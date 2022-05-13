Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

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Из-за западных санкций российская микроэлектронная промышленность испытывает трудности. Под ударом оказались и отечественные производители процессоров. О том, в каком состоянии находятся российские чипмейкеры, и об их будущем — в материале «Вечерней Москвы».

Перезагрузка микроэлектроники

В настоящее время в России функционируют четыре производителя процессоров: АО «Байкал Электроникс» (процессоры Baikal), АО «МЦСТ» (выпускает процессоры «Эльбрус»), НТЦ «Модуль» и МТЦ «Элвис» (процессоры «Скиф»). Для изготовления своей продукции они используют проектировочные и производственные лицензии иностранных компаний. В первом случае речь идет о программном обеспечении, позволяющем проектировать чипы, во втором — о разрешении на производство. Из-за западных санкций российские производители оказались отрезаны и от обоих видов лицензий.

В феврале крупнейшие западные IT-гиганты — Intel, Microsoft, Oracle и SAP — заявили об уходе с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Тогда же США и Евросоюз в рамках экономических санкций начали ограничивать экспорт высоких технологий в нашу страну, под ударом оказалась и отечественная отрасль микроэлектроники.

Так, уже 24 февраля Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Минторге США запретило экспортировать в Россию «полупроводники, компьютеры, телекоммуникации, оборудование информационной безопасности, лазеры и сенсоры». Из-за западных санкций от сотрудничества с российскими чипмейкерами отказался один из крупнейших заводов по производству полупроводниковых изделий — тайваньская компания TSMC.

В ответ на санкции российские власти начали принимать меры, направленные на спасение отрасли. В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке IT-отрасли. Среди уже вступивших в силу мер — программа льготного ипотечного кредитования для сотрудников IT-компаний по ставке не более 3 процентов, грантовая поддержка перспективных отечественных разработок и стимулирование их закупок.

Наряду с этим в России разрабатывается национальный проект, цель которого — перезагрузка отечественной радиоэлектронной промышленности. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, перед страной стоит задача обретения технологической независимости:

— За последние два года в отрасли микроэлектроники сделано больше, чем за последние 25 лет. Но в условиях цифровой трансформации задержка с принятием дальнейших мер по обеспечению развития микроэлектроники приведет к деградации отрасли, вынужденным закупкам в рамках национальных проектов импортных цифровых платформ и оборудования и, как следствие, утрате технологического суверенитета страны.

«Отстающая» микроэлектроника

В беседе с «ВМ» руководитель СКБ «Робототехника» НИУ МИЭТ Станислав Шепелев отметил, что Россия делает электронику и разрабатывает микроэлектронные решения, часть из которых даже идет на экспорт. Однако, в отличие от сферы программного обеспечения, в которой наша страна занимает высокие позиции на мировом рынке, ситуация с микроэлектроникой намного сложнее: в этой сфере Россия находится в числе отстающих.

Произошло это по двум причинам. Первая — распад СССР, в результате которого заточенные под взаимодействие друг с другом предприятия оказались разбросаны по разным странам, что привело к разрушению производственных цепочек в самых разных областях.

Вторая причина — глобализация. После того как Россия стремительно интегрировалась в мировые рынки, сложились условия, при которых развивать собственное микроэлектронное производство стало экономически нецелесообразно. В эпоху глобализации каждое конкретное предприятие в определенной стране занимается чем-то одним: тем, что у него хорошо получается. Это позволяет добиться адекватной цены для конечного продукта.

Таким образом, российская микроэлектроника оказалась зависимой от иностранных технологий и оборудования. Как полагает эксперт, избавиться от этой зависимости и нейтрализовать отставание даже за счет вливания больших денег быстро не получится:

— В определенный момент мы опоздали. Мы перестали вкладывать деньги в микроэлектронику. Отставание начало увеличиваться. Тем самым мы не попали в число стран с сильной микроэлектронной промышленностью. Все установки для фотолитографии, установки, которые обеспечивают высокоточный процесс производства микроэлектроники, изготавливаются за рубежом. Сейчас со всеми санкциями и ограничениями у российской микроэлектроники есть шанс начать работать в полную силу и перейти к настоящему импортозамещению.

Санкционные сложности

В нынешних условиях отечественные чипмейкеры испытывают ряд сложностей. Одна из них — получение лицензионных ключей для использования западного оборудования.

— В микроэлектронике оборудование имеет лицензионные ключи, которые позволяют ему работать в течение некоторого времени. Впоследствии эти ключи необходимо генерировать заново, получать у производителей. Многие из иностранных производителей прекращают поддержку из-за санкций, — пояснил Шепелев, добавив, что проблему с лицензиями можно решить путем выборочного отказа от них.

Еще одна проблема связана с запретом на сотрудничество с фабриками-изготовителями. Из-за санкций с российскими производителями процессоров отказались работать, помимо тайваньской TSMC, и заводы, расположенные на материковом Китае. Последние опасаются попасть под вторичные санкции США. Решить эту проблему теоретически можно при помощи сложной цепочки создания дочерних структур российских компаний, через которые будет налаживаться взаимодействие с контрагентами из Китая.

Вне зависимости от решения указанных проблем Россия без процессоров не останется, подчеркивает собеседник «ВМ»:

— Многие западные фирмы из-за санкций приостановили работу с нами, и сейчас китайцы активно занимают рынок. Без процессоров мы не останемся. Если у нас будут сложности, мы перейдем частично на китайское оборудование и будем пытаться в рамках наших предприятий что-то локализовать.

Сфера применения российских процессоров

Продвинутые потребители электроники в России знают, что процессоры Intel или AMD используются в ноутбуках, а Qualcomm — в смартфонах. Однако о сфере применения российских процессоров знают немногие. Это связано с тем, что чипы отечественного производства не применяют в бытовой электронике из-за их дороговизны.

— Российские процессоры в первую очередь применяются в технике специального назначения, чаще всего в военной сфере. То есть их потребители — в основном военные и определенные ведомства, которые используют полностью отечественные решения как на уровне софта, так и «железа», — объясняет Станислав Шепелев.

Известные Intel или AMD применимы в технике гражданского назначения и позволяют сделать конкурентный по цене компьютер. В свою очередь из-за цены и совсем небольшого выпуска российские процессоры неконкурентоспособны на потребительском рынке. Baikal и «Эльбрус» попросту очень дорогие для потребительской электроники. По этой причине, как полагает эксперт, «мы нескоро увидим отечественную электронику с российскими процессорами по какой-то адекватной стоимости».

— Мы наверстаем упущенное. Постепенно научимся делать все то, что покупали. Может быть, сможем совладать с импортным оборудованием. Но на все это нужно время, — заключил Шепелев.