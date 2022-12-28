Взвешенный ответ: как запрет экспорта российской нефти по потолку цен повлияет на мировой рынок

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Президент России Владимир Путин запретил экспорт российской нефти в случае использования потолка цен с 1 февраля. Почему данная мера необходима и как она повлияет на рынок нефти, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

Как решение повлияет на экономику

Политолог заявил, что считает предлагаемые главой государства ограничения на продажу российской нефти верным шагом.

— Если бы мы не отреагировали на решение недружественных стран ввести потолок цен на нефть, они бы поняли, что и далее нужно действовать по принципу ультиматумов, поэтому данная мера необходима, — объяснил Светов.

Эксперт напомнил, что Россия продолжает поставлять в дружественные страны нефть по дисконтной цене, вызывая тем самым негодование западных партнеров.

— Западники постоянно делают акцент на том, что мы, дескать, продаем нефть с большими дисконтами дружественным странам. Это цена в пределах 60 долларов. Разумеется, они бы тоже хотели покупать нефть по такому ценнику. В то же время европейцы уверены, что такая низкая стоимость не приносит РФ никакого дохода. Это отнюдь не так, мы продолжаем получать прибыль от стран-партнеров, удерживаясь на внешнем нефтяном рынке, — подчеркнул политолог.

Светов отметил, что дилемма — вводить запрет на продажу нефти при использовании потолка цен или нет — долго мучила представителей российского политического истеблишмента, но в итоге принципы оказались важнее денег.

— Понимая, что Россия все же не уступит, весь западный мир пытался во время последних переговоров группы ОПЕК+ добиться того, чтобы страны-участницы увеличили производство нефти, дабы обеспечить недостающими объемами Европу. Но ни Саудовская Авария, ни другие страны-экспортеры на это не пошли. Пожалуй, именно солидарность государств — членов ОПЕК+ помогла нам принять уже известное решение, — объяснил специалист.

Несмотря на то что в этом году на внешнем рынке поставки нефти и газа из РФ сократились, в настоящее время власти страны выбирают альтернативные пути реализации сырья, рассказал Светов.

— Спасением станет открытие китайского рынка, когда Поднебесная полностью снимет все ковидные ограничения и начнет внедряться в мировую экономику, — подчеркнул эксперт. — Следовательно, именно Китай станет главным потребителем российской нефти и газа в азиатском регионе.

Что будет с ценами на нефть

Политолог считает, что пока ни один аналитик не может дать четкого прогноза относительно того, что будет дальше с ценами на нефть, так как на экономическом рынке происходят необъяснимые процессы.

— Одни эксперты говорят, что цены поползут вверх, а другие уверены, что этого не случится. Более того, мы сейчас на нефтегазовом рынке наблюдаем достаточно странные вещи. Несмотря на то что страшные снежные бури, обрушившиеся на США, сказались на работе газо- и нефтепромысла, а потребление газа в связи с морозами возросло в мире, цены на эти энергоресурсы почему-то опускаются вниз. Объяснить этот феномен не может никто, — рассказал Светов.

Специалист добавил, что ответной мерой Запада на отказ со стороны России поставлять нефть по «ограниченным» ценам может стать попытка заблокировать для РФ морские перевозки, посредством которых она поставляет на внешний рынок свою нефть и другое сырье.