Время покупать: цены на ноутбуки в России упали на 30 процентов

Анастасия Хомич выбирает ноутбук в одном из столичных магазинов электроники / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В России упали цены на ноутбуки. Такие данные 6 февраля опубликовал крупный аналитический центр. Стоимость ноутбуков снизилась на 30 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и какие модели сейчас выгоднее купить.

По словам представителя одного из крупных российских магазинов электроники Павла Дергунова, в конце прошлого года рынок ноутбуков стал избыточным.

— Из-за санкций весь 2022 год мы наблюдали небольшой дефицит устройств из США и Европы. Сейчас их удалось заменить аналогичными по качеству моделями из Китая и Тайваня. Удалось также наладить параллельный импорт, поэтому ситуация на рынке более чем стабильная, — отметил он.

Снизились цены на модели ноутбуков марок Haier, Acer, Xiaomi, Chuwi и Teclast.

— Сейчас ценовой диапазон на них варьируется от 12 до 45 тысяч рублей, в то время как летом он был выше в разы. Да и марок успели привезти не так много. Мы видим, что спрос на европейские и американские устройства снижается — из-за сложной логистики они подорожали, да и когда покупатель видит более доступную альтернативу, нет смысла переплачивать за бренд, — добавил эксперт.

В настоящий момент большим спросом пользуется модель ноутбука Haier A1410ED за 12 499 рублей, который отличается своими производительностью и стильным дизайном. Еще на рынок стремительно ворвался бренд ноутбуков Digma. Отличительная черта этих компьютеров — длительное время автономной работы. Стоят устройства в районе 14–20 тысяч рублей.

Снизились цены в том числе и на игровые ноутбуки, такие как, например, MSI. Именно дорогими моделями и запасались отечественные ретейлеры в конце прошлого года.

— Уверен, это не окончательное снижение цены. Рынок продолжает наполняться. Думаю, что к лету ноутбуки могут подешеветь еще на 10–15 процентов, — отметил Дергунов.

ЦИФРА

2,7 миллиона ноутбуков импортировали в страну в прошлом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Сейчас я рекомендую приобретать ноутбуки в интернете — лучше всего на сайте официальных производителей, если речь идет о Китае. Там самые хорошие скидки и нет риска наткнуться на некачественный товар. С устройствами из США и ЕС я бы пока повременил — это совсем невыгодно.