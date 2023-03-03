«Загоняет конфликт в сложную ситуацию»: как будут бороться с обходом антироссийских санкций

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Минторг и Минфин США представили рекомендации по борьбе со сделками, которые обходят антироссийские санкции. Американские власти призвали обращать внимание на подозрительные операции. Например, если доставка товара происходит через Узбекистан или Армению или компания-покупатель слабо представлена в интернете. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, как западные страны будут бороться с обходом антироссийских санкций компаниями и какой будет реакция России.

Найти пути решения

По словам эксперта, Россия не будет отвечать на подобные меры, чтобы не провоцировать усиление конфликта в отношениях с западными странами.

— Ответные меры — это не самый лучший метод. Это загоняет конфликт в более сложную ситуацию. А задача России — найти пути решения сложностей во взаимоотношениях с западными странами. Когда говорят о такого рода санкциях и контроле, то возникают вопросы: кто это будет контролировать и в чьих это интересах? Безусловно, в этом больше заинтересованы политики, поэтому они выдвигают такого рода лозунги и призывы, а также пишут соответствующие инструкции, — считает Беляев.

Специалист отметил, что западные компании не заинтересованы в борьбе с обходом антироссийских санкций. Если Россия перестанет покупать их товары, то они будут терпеть огромные убытки.

— Но дело в том, что торгуют реальные экономические агенты, которые производят конкретную продукцию. Ее нужно кому-то продавать, чтобы получать прибыль, ее производство должно иметь смысл. Важно понимать, что в рыночной экономике производство имеет смысл только тогда, когда ты это можешь продать. Отмечу, что сами компании, которые производят продукцию, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы следовать этим рекомендациям. Если они не продадут России, то им очень трудно будет найти альтернативный рынок для того, чтобы продать свои изделия, — заверил он.

Как подчеркнул финансовый аналитик, если западные компании не смогут продать свою продукцию России по налаженным каналам, то они будут вынуждены сокращать производство и терять прибыль. Рекомендации американских политиков никто выполнять не будет.

Как торговали, так и будут

— Напрашивается вопрос: кто из западных компаний готов совершать эти шаги? Ответ очевиден. Призывы и инструкции — это одно, а реальное, конкретное их исполнение — это совсем другое. Оно так и останется на бумаге в виде таких лозунгов и инструкций, — рассказал Беляев.

Собеседник «ВМ» объяснил, что в западных странах наблюдается все большее расхождение в экономических и политических мнениях. Для компаний добровольное выполнение рекомендаций по борьбе со сделками в обход антироссийских санкций — абсолютно невыгодное мероприятие.

— Кроме того, в последнее время мы видим, что политические акции и экономические интересы западных страх расходятся все больше и больше между собой. Политические заявления существуют ради собственного существования, а экономисты тихо и спокойно делают свое дело. Они как торговали, так и будут торговать. Потому что они в этом заинтересованы. Возможно, компании найдут схему чуть посложнее, но добровольно отказаться от всего такого — это из разряда самоубийства, — подытожил эксперт.