«Уже ввели 13 тысяч»: что войдет в десятый пакет санкций против России и работают ли ограничения

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Россия смогла довольно успешно перестроить экономику после введения санкций. Новые санкционные пакеты не представляют значительной угрозы, однако страны Запада смогли добиться успеха в блокировке поступающей из России информации и продолжат работать в этом направлении. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Страны Евросоюза согласовали 10-й пакет антироссийских санкций. В него вошли более жесткие ограничения экспорта технологий и товаров двойного назначения. Также ЕС ввел адресные меры против физических и юридических лиц, которые занимаются доставкой дронов, используемых Россией в конфликте. Кроме того, Евросоюз сообщил, что продолжит препятствовать распространению информации от российских СМИ за пределы страны.

По словам Светова, Евросоюз постоянно усиливает санкционное давление на Россию.

— Сейчас трудно сказать, насколько для нас будет серьезным или несерьезным очередной санкционный пакет. Они уже ввели 13 тысяч санкций. Это уже какой-то ритуал: прошло определенное время — надо принимать пакет санкций. Это свидетельствует о том, что санкционная агрессия не работает так, как им хотелось бы, — отметил собеседник «ВМ».

Основной провал санкций заключается в том, что Россия смогла более чем наполовину найти решение всех экономических трудностей, которые возникли из-за ограничений, уверен Светов. Некоторые отрасли практически полностью проигнорировали санкции. В других ситуация сложнее. Например, не все хорошо с высокими технологиями, однако эта проблема распространяется как на Россию, так и на Китай, уточнил политолог.

В некоторых сферах санкции Евросоюза действительно оказались успешными, признал эксперт.

— Что касается российских СМИ, то тут у них получается. Санкции против журналистов и СМИ вводятся без конца. Они перекрыли очень многие каналы, по которым информация из России шла в страны Запада. Но есть такая поговорка: «Вода дырочку найдет». Другой взгляд на украинскую ситуацию все равно туда проникает. Хотя я бы сказал, что в информационной войне, которая сейчас идет, санкции наиболее эффективно сработали, — считает специалист.

Как отметил политолог, 10-й пакет санкций очень долго откладывался из-за разногласий между странами ЕС. Например, принятию пакета мешала ситуация с каучуком, который Россия поставляла в Евросоюз, поскольку у Польши также есть компания, занимающаяся его производством. Однако против ограничений выступали некоторые европейские государства, отметил эксперт.

Светов подчеркнул, что ответом России на новый санкционный пакет могут быть адресные меры против людей со стороны Евросоюза.

Несмотря на разногласия между членами ЕС, России стоит готовиться к продолжению санкционного давления, уверен собеседник «ВМ».

— Евросоюз будет идти до конца. Они открыто признают, что новые санкции будут вводиться до разрешения ситуации. Но я убежден, что специальная военная операция закончится, а санкции не снимут. Например, в связи с приостановкой участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США формируется иная среда для контактов и договоров в сфере ядерной безопасности. То же самое в экономике. Они не снимут эти санкции, потому что хотят убрать конкурентов. К примеру, сейчас европейский рынок газа заняли американцы, и им оттуда уходить не хочется, — заключил политолог.