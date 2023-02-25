Страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против РФ

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Страны Европейского союза одобрили десятый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщили в пятницу, 24 февраля, на странице в соцсети Twitter представительства председательствующей в Совете Евросоюза Швеции.

— ЕС одобрил десятый пакет российских санкций. Он включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые распространяют пропаганду, доставляют дроны, используемые РФ в конфликте, — заявили в ведомстве.

С февраля 2022 года ЕС утвердил девять пакетов санкций против России. Они вводят финансовые, торговые ограничения и индивидуальные рестрикции. На данный момент санкции действуют против 1386 физлиц и 171 организации.

Канада ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц из РФ, в том числе заместителей главы российского правительства Михаила Мишустина. Об этом 24 февраля сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.