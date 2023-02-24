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Канада ввела санкции против 129 физических лиц и 63 компаний из России

Евгений Жуков
В мире
Канада ввела санкции против 129 физических лиц и 63 компаний из России
Фото: Pixabay

Канада ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц из России, в том числе заместителей главы российского правительства Михаила Мишустина. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

— Еще одна важная часть нашей поддержки — введение новых мер в отношении России за ее незаконные и неоправдываемые действия. Мы объявляем о новых санкциях в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, среди которых заместитель премьер-министра РФ, министры, сотрудники администрации президента, военные и причастные к производству артиллерии и вооружения, используемого на Украине, — заявил Трюдо.

Премьер добавил, что Оттава также запретила экспорт в Россию некоторых видов химикатов, которые используются для производства электроники, передает ТАСС.

Помимо этого, правительство Соединенных Штатов расширило список антироссийских санкций, включив в ограничительный перечень 22 физических и 83 юридических лица. Часть рестрикций была введена в отношении предприятий металлургического сектора, а также горной промышленности.

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