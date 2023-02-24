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США расширили список санкций в отношении ряда физических и юридических лиц из России

Евгений Жуков
В мире
США расширили список санкций в отношении ряда физических и юридических лиц из России
Фото: shutterstock

Правительство Соединенных Штатов расширило список антироссийских санкций, включив в ограничительный перечень 22 физических и 83 юридических лица. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства финансов США.

Так, рестрикции были введены в отношении предприятий металлургического сектора, а также горной промышленности. Например, в перечень попали Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», ООО «Металлург-Туламаш», ООО «ТПЗ-Рондол» и ООО «Мценскпрокат».

Ограничения также коснулись ряда российских банков, среди которых Московский кредитный банк, МТС-банк, «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург». Новый пакет предусматривает ограничения на проведение определенных операций с этими финансовыми учреждениями, говорится на официальном сайте Минфина США.

Помимо этого, Минторг Соединенных Штатов внес в свой черный список еще 66 организаций из России за активную поддержку отечественного военно-промышленного комплекса. Ко всему прочему в рамках отдельного списка были введены ограничения против 10 организаций из Китая, Франции, Люксембурга и Нидерландов.

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