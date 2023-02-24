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Минторг США расширил список санкций против российских компаний

Евгений Жуков
В мире
Минторг США расширил список санкций против российских компаний
Фото: shutterstock

Министерство торговли Соединенных Штатов внесло в свой черный список еще 66 организаций из России за активную поддержку отечественного военно-промышленного комплекса. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

— Комитет по проверке конечных пользователей постановил добавить следующие 66 российских организаций в ограничительный перечень юрлиц за приобретение и попытку приобретения товаров американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил, — говорится в сообщении.

В свою очередь технопарк «Сколково» и связанные с ним компании были внесены в черный список из-за угрозы нацбезопасности США.

Ко всему прочему в рамках отдельного списка Минторг ввел ограничения против 10 организаций из Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.

Согласно опубликованному документу, американское ведомство также расширило сферу применения рестрикций, относящихся к предметам роскоши, в отношении Москвы и Минска. Так, в данный раздел были добавлены 276 новых наименований, передает РИА Новости.

Накануне заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в интервью изданию Washington Post заявила, что Штаты объявят о новом пакете антироссийских санкций 24 февраля. Она подчеркнула, что рестрикции будет оглашены не только Вашингтоном, но и всей группой «Большой семерки»

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