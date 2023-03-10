Почему Турция закрыла транзит санкционных товаров в Россию и на какие поставки это повлияет

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Турция неожиданно закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, почему это могло произойти и какие из них наиболее важные для россиян.

Почему Турция закрыла транзит в РФ

По словам специалиста, поступок Турции стал неожиданностью для России. Однако на данный момент Анкара только приостановила рассмотрение таможенных документов, а не ввела полный запрет. Страна оставила за собой право выбора и пути отхода.

— Это случилось совершенно для нас неожиданно. Но пока речь идет не о том, что Турция заблокировала параллельный импорт. Они сообщили в мягкой форме о приостановке рассмотрения таможенных документов. Однако от этого не легче, потому что грузы не проходят. Тем не менее они поступили по-восточному. Турция не встала в резкую конфронтационную позицию. Анкара оставила за собой право выбирать: ни да, ни нет. Это типичный восточный подход к делам, — считает Беляев.

Кроме того, по мнению Беляева, данному поступку также способствовало крупное землетрясение, которое пошатнуло экономику страны.

— На данный момент Турция находится в непростом положении и после землетрясения, а также после определенных событий, в которых она связана с другими странами. Экономика страны переживает достаточно трудные времена. Турция относится к коллективному Западу, несмотря на ее амбиции. Она ориентируется больше на своих западных партнеров, чем на Россию, — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что именно экономическая ситуация в Турции заставила ее сделать шаг назад в своих лидерских стремлениях.

— Когда были более спокойные времена, Турция попыталась выйти в самостоятельные лидеры, попробовала позиционировать себя как доминирующая страна в западной Европе, а также претендующая на более серьезные роли в тюркском мире. Тем не менее сейчас страна попала в очень сложное экономическое положение, и ей пришлось сделать шаг назад, — пояснил аналитик.

Беляев уверен, что Турция хочет сотрудничать с Россией. Тем не менее наша страна должна учитывать ее отношения с западными странами.

— Безусловно, Турция полностью не порвала связи с Россией. У нее есть определенная ориентация на нашу страну. Однако не совсем дружественный шаг по отношению к нам сделан. Мы должны взять это во внимание. И при выстраивании торговых и политической стратегий учитывать, что Турция — это больше Запад, чем что-либо другое, — заметил специалист.

Какие важные товары будут недоступны россиянам

Беляев уверен, что россияне не лишатся товаров повседневного спроса, так как им можно будет найти замену.

— Какие-то товары народного потребления нас могут не очень волновать. Безусловно, с одной стороны, это ставит нам определенный дискомфорт, но его можно пережить. Также Россия сможет найти им замену, — считает аналитик.

Однако он предупредил, что запрет транзита может негативно повлиять на экономическую и промышленную составляющую России.

— Блокировка компонентов, которые связаны с нашей электронной промышленностью и автопромом, — это уже намного серьезнее. Например, машины, станки, промышленное оборудование. Блокировка этих товаров является для нас существенной. Она касается российских отраслей, которые составляют основу нашей экономики. От них зависит наше благополучие, — подчеркнул Беляев.

По его мнению, эти группы товаров очень важны, пока мы самостоятельно не производим эти товары в России и не можем переориентировать их на другие источники поставок.

— Теперь России придется экстренно усиленно думать, как действовать дальше. Или искать другую страну, через которую можно будет совершать ввоз, или заниматься импортозамещением. Однако для импортозамещения нужно много времени. Более того, не все товары можно заместить. Например, то что связано со сложными технологиями, — заключил эксперт.