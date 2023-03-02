«Товары двойного назначения»: какую электронику могут перестать поставлять из ОАЭ в Россию
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Западные страны потребовали от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приостановить поставку ряда товаров, которые якобы могут использоваться в военных целях. В частности, речь идет об электронике. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего аналитика Эльдара Муртазина, могут ли в таком случае россияне остаться без техники.
По его словам, даже если поставки электроники из ОАЭ прекратятся, россияне будут обеспечены необходимыми товарами из других стран:
— Обычные россияне не останутся без техники. Об этом можно не переживать. Поставки из ОАЭ есть, но они не составляют основную массу.
Муртазин отметил, что самыми популярными электротоварами из Дубая являются:
- мобильные телефоны;
- планшеты;
- ноутбуки;
- умные часы;
- аккумуляторы;
- наушники;
- зарядные устройства.
— Эти товары в Россию поставляются и будут поставляться. Попытки ограничить импорт товаров предпринимались в марте и апреле прошлого года. Однако они не сработали. В нашей стране есть вся необходимая электроника, и поставки идут нон-стоп. Рынок функционирует успешно, — подчеркнул специалист.
Что касается товаров, которые поставляют из ОАЭ и могут быть использованы якобы в военных целях, эксперт выделил только две категории.
— Товарами двойного назначения можно считать серверы и компьютеры. Я считаю, этим их список и ограничивается, — считает Муртазин.
25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. В него вошли более жесткие ограничения экспорта технологий и товаров двойного назначения. О том, как новые санкции могут повлиять на РФ, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.