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«Товары двойного назначения»: какую электронику могут перестать поставлять из ОАЭ в Россию

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Товары двойного назначения»: какую электронику могут перестать поставлять из ОАЭ в Россию
Фото: Pexels

Западные страны потребовали от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приостановить поставку ряда товаров, которые якобы могут использоваться в военных целях. В частности, речь идет об электронике. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего аналитика Эльдара Муртазина, могут ли в таком случае россияне остаться без техники.

По его словам, даже если поставки электроники из ОАЭ прекратятся, россияне будут обеспечены необходимыми товарами из других стран:

— Обычные россияне не останутся без техники. Об этом можно не переживать. Поставки из ОАЭ есть, но они не составляют основную массу.

Муртазин отметил, что самыми популярными электротоварами из Дубая являются:

  • мобильные телефоны;
  • планшеты;
  • ноутбуки;
  • умные часы;
  • аккумуляторы;
  • наушники;
  • зарядные устройства.

— Эти товары в Россию поставляются и будут поставляться. Попытки ограничить импорт товаров предпринимались в марте и апреле прошлого года. Однако они не сработали. В нашей стране есть вся необходимая электроника, и поставки идут нон-стоп. Рынок функционирует успешно, — подчеркнул специалист.

Что касается товаров, которые поставляют из ОАЭ и могут быть использованы якобы в военных целях, эксперт выделил только две категории.

— Товарами двойного назначения можно считать серверы и компьютеры. Я считаю, этим их список и ограничивается, — считает Муртазин.

25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. В него вошли более жесткие ограничения экспорта технологий и товаров двойного назначения. О том, как новые санкции могут повлиять на РФ, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

Электроника Санкции ОАЭ Россия
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