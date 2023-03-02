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FT: Запад потребовал от ОАЭ приостановить экспорт электроники в Россию

Лейла Алиева
В мире
FT: Запад потребовал от ОАЭ приостановить экспорт электроники в Россию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Запад потребовал от ОАЭ приостановить поставку ряда продукций, которые якобы могут использоваться в военных целях. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что в последние несколько дней в ОАЭ приезжали делегации из США, Евросоюза и Великобритании, которые заявили о том, что некоторая продукция, экспортируемая в РФ может использоваться в военных целях. В частности речь идет об электронике.

Делегации данных стран призвали Объединенные Арабские Эмираты не поставлять в Россию подобные товары, передает ТАСС.

Недавно Канада запретила экспорт в Россию некоторых видов химикатов, которые используются для производства электроники. Также Оттава ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц из России, в том числе заместителей главы российского правительства Михаила Мишустина.

25 февраля Евросоюз принял 10 пакет антироссийских санкций. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что страна работала над внесением в санкционный список «лиц, ответственных за депортацию украинских детей». Также он подчеркнул, что десятый пакет санкций направлен на производителей оружия.

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