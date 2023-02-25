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Глава МИД Нидерландов рассказал о подробностях нового пакета санкций ЕС против России

Никита Худяков
В мире
Глава МИД Нидерландов рассказал о подробностях нового пакета санкций ЕС против России
Фото: Pixabay

Десятый пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничения в отношении 121 физического и юридического лица. Об этом в субботу, 25 февраля, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

— Мы приветствуем десятый пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение (в список санкций — прим. «ВМ») 121 юридического и физического лица, — написал министр в Twitter.

По его словам, Нидерланды работали над внесением «лиц, ответственных за депортацию украинских детей», в санкционный список. Также он подчеркнул, что десятый пакет санкций направлен на производителей оружия.

Страны Евросоюза уже согласовали десятый пакет санкций против РФ. Он включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Россия смогла довольно успешно перестроить экономику после введения санкций. Новые санкционные пакеты не представляют значительной угрозы, однако страны Запада смогли добиться успеха в блокировке поступающей из России информации и продолжат работать в этом направлении.

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