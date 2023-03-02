«Сохранили отрасль»: как авиация пережила санкции и на чем сейчас летают россияне

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Год назад против отечественной гражданской авиации ввели беспрецедентные санкции. Крупнейшие производители самолетов Airbus (ЕС) и Boeing (США) оборвали сотрудничество с авиакомпаниями из России, а зарубежные лизингодатели потребовали от них вернуть все арендованные лайнеры. Несмотря на это, перевозчики смогли адаптироваться к новым реалиям, а правительство разработало программу развития авиаотрасли на ближайшие семь лет. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «Вечерней Москве».

Как авиакомпании справились с санкциями

Во многом авиацию удалось удержать на плаву за счет мер правительства. Так, львиную долю лизинговых самолетов решено было оставить в России и перевести в отечественный реестр. Почти все лайнеры получили российскую прописку еще летом прошлого года. Недавно президент Владимир Путин положительно оценил сохранение лизинговых самолетов в России. По его словам, мера позволила «сохранить отрасль, парк, объемы перевозок».

При этом российские авиаперевозчики продолжают выполнять свои обязательства перед лизингодателями. Даже несмотря на то, что их возможности проводить банковские операции сильно ограничены.

— В России открыты специальные рублевые счета, на которые переводятся лизинговые платежи и к которым есть доступ у лессоров. Они могут забрать деньги и обменять их на валюту. То есть все обязательства по контрактам выполняются, — объяснил «ВМ» эксперт по авиационному транспорту Роман Гусаров.

Российская гражданская авиация сильно зависит от иностранных компаний. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствуют данные Минтранса. Согласно им, в отечественном авиапарке 1160 пассажирских самолетов, около 700 из них получены в лизинг от зарубежных лессоров. Всего же в парках отечественных перевозчиков почти 780 воздушных судов (67,1 процента), произведенных за границей. Как отметили в ведомстве, они обеспечивают около 95 процентов пассажирооборота.

Еще одна проблема отрасли — запчасти. Из-за ухода Airbus и Boeing прямых поставок деталей для самолетов этих производителей в Россию нет. Их ввозят в страну через третьи страны (Китай, Индия, Турция, ОАЭ). Еще одно подспорье в этом вопросе — Иран, с которым подписаны соответствующие соглашения по сотрудничеству.

Таким образом, российские авиакомпании все так же активно осуществляют полеты внутри страны, но за ее пределы вылетают осторожно. Например, «Аэрофлот» летает только в 16 стран.

На чем россияне летают сейчас

Парк крупнейших отечественных авиакомпаний — «Аэрофлота» (и дочерней «Победы»), S7, Utair — преимущественно состоит из разных моделей Airbus и Boeing.

Единственная компания, основу флота которой составляют российские самолеты Sukhoi SuperJet (SSJ-100), — Red Wings. В ее парке 19 SSJ-100.

Однако под давлением обстоятельств перевозчики так или иначе вынуждены переходить на отечественные лайнеры. Прежде всего речь идет о ближнемагистральном «Суперджете» и среднемагистральном МС-21. Опрошенные «ВМ» эксперты отмечают, что именно эти лайнеры — будущее российской гражданской авиации.

И SSJ-100, и МС-21 еще предстоит пройти импортозамещение, то есть полностью перейти на российские комплектующие. Но сделать это быстро не удастся.

— Восполнить выбывающий парк иностранных воздушных судов за счет отечественных самолетов быстро не получится: все еще высока степень импортозависимости отечественного авиационного строения, — говорится в программе развития авиаотрасли до 2030 года.

По самым оптимистичным прогнозам серийное производство импортозамещенного «Суперджета» начнется в 2024-м, МС-21 — в 2025–2026 годах.

Подробнее о самолетах, которые в будущем составят парк российских авиакомпаний, — в материале «ВМ».